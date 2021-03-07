الامارات | قرعة «تنس دبي» تضع أنس جابر في مهمة صعبة مع 3 بطلات

شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة «تنس دبي» تضع أنس جابر في مهمة صعبة مع 3 بطلات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفرزت قرعة النسخة 21 من بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس السيدات المحترفات، التي سُحبت أمس في قاعة المجلس باستاد سوق دبي الحرة، والبالغ جوائزها 1.8 مليون دولار، عن مهمة صعبة لممثلة العرب الوحيدة في البطولة، التونسية أنس جابر، المصنفة 31 على العالم، حيث جاءت في المجموعة الأولى الحديدية التي تضم ثلاثاً من كبرى المصنفات اللواتي سبق لهن الفوز في دبي، تتقدمهن المصنفة الأولى في البطولة والخامسة عالمياً الأوكرانية سفيتولينا، بطلة (2017-2018)، والتشيكية بيترا كافيتوفا المصنفة 10 على العالم، وحاملة اللقب في 2013، بالإضافة إلى بطلة 2019 السويسرية بليندا بنشيتش المنصفة 12.

وتدشن جابر بلقاء التشيكية شيناكوفا المصنفة 68، إلا أن مهمتها تزداد صعوبة عند الاقتراب من الدور الثاني المتوقع أن تصطدم خلاله مع كافيتوفا.

كما أفرزت القرعة، عن لقاءات سهلة على الورق للمصنفات العالميات في الدور المقبل، إلا أن ذلك قد يتغير مع ربع النهائي، إذ تستهل سفيتولينا مشوارها في ثاني أدوار البطولة بلقاء أمام المصنفة 35 الصينية كيويانغ وانغ، أو الروسية كوزينتسوفا المصنفة 39، على أن يتبع بلقاء محتمل مع المصنفة 16 في البطولة و25 عالمياً اليونانية ماريا سكاري شريطة تجاوز الأخيرة عقبة التشيكية كيريشيكوفا، لتزداد الأمور صعوبة مع دخول الدور ربع نهائي الذي قد يشهد نهائياً مبكراً يجمع بين سفيتولينا أمام بنشيتش.

وفي المجموعة الثانية، تبدو مهمة المصنفة الثانية بالبطولة والسادسة عالمياً التشيكية بليشكوفا أكثر سهولة لبلوغ المربع الذهبي، خصوصاً أنها لن تواجه خلال الأدوار الأولى أياً من المصنفات الـ20 الأُول، باستثناء البلجيكية ميرتينز المصنفة 18.

وحضر مراسم القرعة، النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، كولم ماكلوكلين، ومدير بطولات «سوق دبي الحرة» صلاح تهلك، وممثلة رابطة لاعبات التنس المحترفات دونا كيلسو، وممثلة اللاعبات المشاركات في البطولة، وحاملة لقب 2019 السويسرية بنشيتش.

وقال تهلك في تصريح صحافي: «تحديد هوية بطاقات الدعوة الثلاث جاء بناءً على التصنيف الأعلى». وقال إن: «بطاقات الدعوة ذهبت للمصنفة 36 على العالم الأميركية كوكو غوف، والروسية بوتابوفا المصنفة 92 عالمياً، والمجرية تيما بابوش المصنفة 105».

• الأميركية كوكو غوف والروسية بوتابوفا والمجرية بابوش يشاركن ببطاقات دعوة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news