الامارات | خورفكان يطلب «الأمان» من الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يطلب «الأمان» من الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يراهن خورفكان بشكل كبير على مباراة اليوم أمام ضيفه الظفرة، ضمن الجولة الـ19 لدوري الخليج العربي، التي تقام الساعة الخامسة والنصف عصراً، وذلك من أجل الاقتراب من منطقة الأمان وبلوغ النقطة 18.

في المقابل، يدخل الظفرة المباراة منتشياً بفوزه الاخير على العين 2-1 في الجولة الماضية.

وتتعزز صفوف خورفكان بعودة النجم إسماعيل الحمادي، المعار إلى الفريق من شباب الأهلي.

ويبحث خورفكان عن الفوز الأول له بعد خمس مباريات لم يذق فيها طعم الانتصار، خسرها أمام شباب الأهلي والوحدة والنصر والجزيرة، وتعادل مع العين، حيث كان آخر انتصار له على الفجيرة (2-1) في الجولة الـ12.

ويمتلك الظفرة 20 نقطة، مقابل 15 لخورفكان، ويبحث الفريقان عن الفوز للاقتراب من المنطقة الآمنة بشكل أفضل، كما أن التعادل سيكون مفيداً للفريقين أيضاً، وسبق للفريقين أن التقيا في مرحلة الذهاب وانتهت النتيجة لمصلحة الظفرة بهدفين نظيفين.

في المقابل، يدرك الظفرة أن خسارة المباراة يعني أنها ستشدد الخناق عليه لتقلص الفارق لنقطتين، بينما سيقوده الفوز لمركز مطمأن بعيداً عن صراعات البقاء.

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