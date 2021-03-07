الامارات | الشارقة يهزم شباب الأهلي ويفرض «فاصلة» لحسم دوري السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يهزم شباب الأهلي ويفرض «فاصلة» لحسم دوري السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض الشارقة بفوزه على ضيفه شباب الأهلي «72-70»، مباراة ثالثة وفاصلة لحسم لقب بطولة الدوري العام لكرة السلة لمرحلة الرجال، وذلك بعد أن نجح «الملك» أمس، في لقاء إياب الدور النهائي في رد اعتبار خسارته السبت الماضي بلقاء الذهاب «69-82».

كما شهدت منافسات أمس، نجاح البطائح في حجز العتبة الأخيرة من منصات التتويج، وانتزاع المركز الثالث والميدالية البرونزية بفوزه على النصر «94-88».

وأنهى شباب الأهلي الربع الأول متقدماً «21-17»، قبل أن يحمل الربع الثاني صحوة للاعبي الشارقة قادتهم إلى حسم نتيجته «19-11»، وإنهاء الشوط الأول لمصلحتهم بواقع «36-32».

ومع انطلاق الشوط الثاني، نجح شباب الأهلي في تقليص الفارق بنيله الأفضلية في الربع الثالث «19-17»، لتدخل المباراة في فترتها الرابعة التي شهدت صموداً من دفاعات «الملك»، الذي فرض التعادل بنتيجة «19-19» والفوز بالمباراة وتأجيل الحسم حتى 13 الجاري.

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