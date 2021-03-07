شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ليفربول أمام فولهام.. صلاح يقود الريدز وأليسون يعود لحراسة حامل اللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق ليفربول الإنجليزي لقاء هاما اليوم الأحد أمام فولهام عند الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، على أرض ملعب أنفيلد معقل الريدز ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين. وحقق فريق ليفربول اليوم رقما سلبيا جديدا خلال هذا الموسم الإنجليزي بعد تلقيه الخسارة أمام فريق تشيلسي خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الخميس الماضي على أرض ملعب أنفيلد معقل الريدز، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول المتوقع

ويدخل يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول اللقاء بتشكيل متوقع التشكيل - أليسون بيكر - أندي روبرتسون - أوتشان كاباك - بن ديفيز - ألكسندر أرنولد - جورجينيو فاينالدوم - فابينيو - تياجو ألكنتارا - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

تشكيل فولهام المتوقع

ويدخل فولهام اللقاء بشتكيل مكون من ألفونسو أريولا - أنتوني روبينسون - توسين أدارابيويو - يواخيم أندرسن - تيميتايو أينا - لوفتس تشيك - هاريسون ريد - ماريو ليمينا - إيفان كافاليرو - أديمولا لوكمان - جوش ماجا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام

يذاع اللقاء الهام والمرتقب بين ليفربول وفولهام على شبكة بين سبورت المالكة الحصرية لإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي، ويتم إذاعة المبارة على bein sports Premium 1

bein sports Premium 2

محمد صلاح يخطط للهروب من جحيم كلوب في ليفربول

محمد صلاح وأزمته مع يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مستمرة منذ أن قرر المدرب الألماني استبدال المهاجم المصري في الشوط الثاني من لقاء تشيلسي، وفاز به البلوز بهدف نظيف ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفجر موقع «آس» الإسباني مفاجأة بشأن مصير محمد صلاح داخل قلعة أنفيلد خاصة بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بين محمد صلاح وكلوب عقب استبدال المهاجم المصري في لقاء البلوز، الأمر الذي جعل الغموض سيد الموقف بداية من عضب صلاح مرورا بالتغريدة الغامضة الذي نشرها رامي عباس وكيل اللاعب، حتى انفجار الجماهير في وجه كلوب عقب اللقاء.

وقال التقرير الإسباني الذي نشر اليوم، محمد صلاح يعيد التفكير في مسيرته الكروية الآن، لأن الأمور ليست كما يود في ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب خاصة في ظل تراجع نتائج الفريق، وكل الأمور وضحت الليلة الماضية خلال لقاء تشيلسي رغم إشادة المدرب الألماني بأن الأمور تسير على ما يرام، فإن الوضع معقد وهناك شهور صعبة سيمر بها محمد صلاح داخل ليفربول.