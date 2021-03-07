شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول وفولهام اليوم 7-3 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق ليفربول الإنجليزي لقاء هاما اليوم الأحد أمام فولهام عند الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، على أرض ملعب أنفيلد معقل الريدز ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين. وحقق فريق ليفربول اليوم رقما سلبيا جديدا خلال هذا الموسم الإنجليزي بعد تلقيه الخسارة أمام فريق تشيلسي خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الخميس الماضي على أرض ملعب أنفيلد معقل الريدز، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لشبكة أوبتا، تلقى ليفربول الإنجليزي الخسارة الخامسة على التوالي في الدوري الإنجليزي على ملعبه أنفيلد، الذي كان تخشى جميع الفرق الإنجليزية مواجهة الريدز عليه. وأكدت الشبكة أن فريق ليفربول لم يتعرض لسلسلة الهزائم والخسائر المتتالية تلك على أرضه منذ تاريخه.

ويحاول يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول تحقيق الفوز على أرضه الذي لم يتذوق طعام الفوز منذ 5 مباريات، فضلا عن زحفه نحو المربع الذهبي لضمان تواجده داخل بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لعام 2021 – 2022.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام

يذاع اللقاء الهام والمرتقب بين ليفربول وفولهام على شبكة بين سبورت المالكة الحصرية لإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي، ويتم إذاعة المبارة على bein sports Premium 1

bein sports Premium 2

محمد صلاح يخطط للهروب من جحيم كلوب في ليفربول

محمد صلاح وأزمته مع يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مستمرة منذ أن قرر المدرب الألماني استبدال المهاجم المصري في الشوط الثاني من لقاء تشيلسي، وفاز به البلوز بهدف نظيف ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفجر موقع «آس» الإسباني مفاجأة بشأن مصير محمد صلاح داخل قلعة أنفيلد خاصة بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بين محمد صلاح وكلوب عقب استبدال المهاجم المصري في لقاء البلوز، الأمر الذي جعل الغموض سيد الموقف بداية من عضب صلاح مرورا بالتغريدة الغامضة الذي نشرها رامي عباس وكيل اللاعب، حتى انفجار الجماهير في وجه كلوب عقب اللقاء.

وقال التقرير الإسباني الذي نشر اليوم، محمد صلاح يعيد التفكير في مسيرته الكروية الآن، لأن الأمور ليست كما يود في ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب خاصة في ظل تراجع نتائج الفريق، وكل الأمور وضحت الليلة الماضية خلال لقاء تشيلسي رغم إشادة المدرب الألماني بأن الأمور تسير على ما يرام، فإن الوضع معقد وهناك شهور صعبة سيمر بها محمد صلاح داخل ليفربول.