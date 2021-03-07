شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف التونسية عن سقوط الزمالك أمام الترجي: ثأرنا من بطل مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف التونسية الضوء على لقاء الزمالك والترجي والذي أقيم بينهما في الجولة الثالثة لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وانتهى بفوز الفريق التونسي بثلاثية لهدف.

وقال موقع صحيفة الصباح نيوز، إن فريق التونسي ثأر من فريق الزمالك وأكد جدارته لتصدر المجموعة الرابعة وأحقيته بالتأهل للدور المقبل بعد انتهاء دوري المجموعات.

وأضاف التقرير أن الترجي جمع بين الأداء والنتيجة خلال شوطي اللقاء وكان يستحق الفوز بأكثر من ثلاثية خاصة في الشوط الثاني الذي سنحت أكثر من فرصة لتعزيز النتجية بأكثر من ما انتهت عليه.

وقال موقع فوتبول 24 التونسي في عنوانه "أبطال إفريقيا: الترجي الرياضي يضع قدما في ربع النهائي"، مضيفا أن الترجي تمكن من الفوز على الزمالك المصري بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف واحد، وافتتح النتيجة للأحمر والأصفر ويليام توقي في الدقيقة 26 قبل أن يدرك أحدمد عبد الفتوح التعادل للزمالك ليعود محمد علي بن رمضان ليسجل الثاني لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 45 ثم ثلث النتيجة في الدقيقة 53.

وأضاف التقرير التونسي، بهذا الفوز عزز نادي باب سويقة صدراته للمجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل في حين تجمد رصيد نادي القلعة البيضاء عند النقطة الثانية في المرتبة الثالثة.

وقال موقع الجريدة التونسية، إن فريق الترجي أسقط الزمالك بثلاثية وكانت الفريق التونسي قادر على زيادة الأهداف في شباك محمود جنش حارس الزمالك. أضاف التقرير أن الترجي التونسي اسحق صدارة المجموعة عن جدارة خاصة بعد الأداء الممتع الذي قدمه لاعبيه على مدار الشوطين سواء من الجانب الدفاعي أو الهجومي.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 2، بتعادلين أمام المولودية الجزائري وتونجيت السنغالي، دون التمكن من تحقيق أي انتصار حتى الجولة الثالثة. ورفع المولودية رصيده من النقاط إلى الرقم 5 عقب فوزه اليوم على حساب تونجيت في السنغال بالجولة ذاتها من مرحلة المجموعات.

وبات ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا على النحو التالي: الترجي التونسي في الصدارة بـ 7 نقاط، مولودية الجزائر في المركز الثاني بـ 5 نقاط، الزمالك في المركز الثالث بنقطتين تونجيت السنغالي في المركز الرابع والأخير بنقطة وحيدة.