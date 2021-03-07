شكرا لقرائتكم خبر عن أوساسونا × برشلونة: البلوجرانا يواصل النتائج المثالية خارج القواعد (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل برشلونة مسيرته المميزة في الفترة الأخيرة من الدوري، وحقق الفريق فوزًا جديدًا خارج قواعده بعد أن تغلب على أوساسونا بنتيجة 2-0 في مباراة ضمن الجولة 26 من الليجا.

وأنهى الضيوف الشوط الأول متقدمين بهدف عن طريق الظهير الأيسر خوردي ألبا، ومن صناعة القائد والنجم، ليونيل ميسي.

وفي الشوط الثاني اضاف لاعب الوسط الشاب، إيايكس موريبا، الهدف الثاني للضيوف قبل 7 دقائق من النهاية، ليضمن لهم فوزًا جديدًا في الدوري، وإستمرار للتألق في النتائج خارج القواعد (8 انتصارات متتالية للعملاق الكتالوني خارج قواعده في الدوري).

رجل المباراة:

لم يسجل ميسي اليوم لكنه صنع هدفي فريقه في المباراة ، وكان – كالمعتاد – المحرك الرئيسي للفريق في المباراة.

ميسي سدد 5 تسديدات (2 على المرمى)، راوغ بنجاح في 5 مناسبات (الأكثر)، صنع 6 فرص للتهديف (الأكثر)، صنع فرصتين محققتين للتهديف (الأكثر)، لمس الكرة 92 مرة، وخاض 9 إلتحامات أرضية (ربح 5).

هل تعلم أن:

الشراكة التهديفية بين ميسي وألبا (التسجيل والصناعة) نتج عنها 28 هدفًا بين اللاعبين في برشلونة، فقط شراكة ميسي ودانيل ألفيس (41) هي الشراكة الأنجح بين النجم الأرجنتيني ومدافع في الفريق.

رونالد كومان جمع 56 نقطة مع برشلونة في أول 26 مباراة له مع الفريق في الليجا. نقطة واحدة أقل من الأسطورة الراحل يوهان كرويف في أول 26 مباراة له مع الفريق في الدوري.

بشكل عام، إنطلاقة الهولندي مع برشلونة في الدوري هي 10 أفضل إنطلاقة لمدرب مع الفريق بعد أول 26 مباراة في المسابقة (في عهد احتساب الفوز بـ 3 نقاط).

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

برشلونة اقترب من الصدارة بعد أن رفع رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني، خلف أتلتيكو مدريد بنقطتين فقط، مع لعب النادي المدريدي لمباراتين أقل.

أوساسونا تلقى هزيمته الثانية عشر في الدوري، ليتجمد رصيد الفريق عند 28 نقطة في المركز الثالث عشر، وعلى بعد 6 نقاط من مواقع الهبوط.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

8 من أهداف ألبا ال16 مع برشلونة في مختلف البطولات جاءت بصناعة من ليونيل ميسي.

إيايكس موريبا (18 عامًا و46 يومًا) هو خامس أصغر مسجل في تاريخ برشلونة في الليجا.

8 انتصارات متتالية خارج القواعد هي رابع أفضل سلسلة نتائج لبرشلونة خارج قواعده في تاريخ الليجا، والأفضل في المسابقة للفريق منذ الفترة بين 2012 و2013 (10).

برشلونة هو أول فريق يكون لديه ثلاث هدافين بعمر أقل من 19 عامًا خلال موسم في المسابقة (فاتي "17" وبيدري "17" وموريبا "18") خلال موسم في تاريخ الليجا.