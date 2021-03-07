شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس × لاتسيو: موراتا يقود السيدة العجوز للعودة على حساب نسور العاصمة (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق يوفنتوس انتصارًا هامًا بنتيجة 3-1 على حساب فريق لاتسيو في مواجهة ضمن الجولة 26 من السيريا أي.

وقلب يوفنتوس تأخره في نتيجة المباراة بهدف أمام نسور العاصمة الإيطالية، إلى فوز ب3 أهداف بعد عرض كبير في الشوط الثاني من رجال فريق السيدة العجوز.

وبدأ الضيوف المباراة بشكل قوي وأفتتحوا التهديف بعد ربع ساعة من البداية عن طريق المهاجم الأرجنتيني خواكين كوريا.

وعدل يوفنتوس النتيجة قبل 6 دقائق من نهاية الشوط الأول عن طريق لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو.

وفي الشوط الثاني ضرب يوفنتوس ضيفه سريعًا في أول ربع ساعة بهدفين عن طريق ألفارو موراتا، ثم حافظ بعدها اصحاب الأرض على النتيجة حتى انتهت المباراة بالفوز الغالي.

رجل المباراة:

رونالدو كان في الملعب، لكن الإسباني ألفارو موراتا كان بطل المباراة بدون منازع، فصنع الهدف الأول، ثم سجل الهدفين الثاني والثالث ليمنح فريقه انتصارًا هامًا في صراع مقدمة الدوري.

هل تعلم أن:

يوفنتوس فاز في 7 من أخر 8 مواجهات لعبها ضد لاتسيو في الدوري بإجمالي نتيجة 19-5.

الفريق استقبل هذا الموسم 5 أهداف في الدقائق ال15 الأولى من المباريات في الدوري هذا الموسم. في الموسم الماضي الفريق استقبل هدفين فقط في هذا التوقيت على مدار الموسم بأكمله.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:



يوفنتوس استمر في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 52 نقطة، لكنه قلص الفارق مع صاحب المركز الثاني – إيه سي ميلان – إلى نقطة واحدة فقط.

لاتسيو تلقى خسارته الثامنة هذا الموسم في الدوري ليتجمد رصيد الفريق عند 43 نقطة في المركز السابع بفارق 6 نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال

أبرز الأرقام والإحصائيات:

ألفارو موراتا اشترك في تسجيل 27 هدفًا في 31 مباراة لعبها بمختلف البطولات هذا الموسم مع يوفنتوس (سجل 16 وصنع 11).

اللاعب اشترك في تسجيل 15 هدفًا في الدوري الإيطالي هذا الموسم (سجل 7 وصنع 8)، وهو ما يزيد عن إجمالي مساهماته التهديفية مع أتلتيكو مدريد في الدوري خلال الموسم الماضي (14).

هذه هي ثاني مرة فقط في مسيرة موراتا التي يشترك فيها في تسجيل 3 أهداف خلال مباراة في السيريا آي بعد مباراة بارما في ديسمبر الماضي (لعب إجمالي 83 مباراة في الدوري الإيطالي).