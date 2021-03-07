شكرا لقرائتكم خبر عن رضا البلتاجي: ركلة جزاء فيتا كلوب غير صحيحة.. وطرد أحمد فتوح مستحق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا البلتاجي، الخبير التحكيمي، إن الحكم رضوان جيد، جانبه التوفيق حينما احتسب ركلة جزاء لفيتا كلوب الكونغولي أمام الأهلي.

وأضاف رضا البلتاجي، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «رضوان جيد من أفضل حكام القارة ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ومتوقع أن يكون ضمن قائمة حكام كأس العالم 2022، لكن جانبه التوفيق في قرار ركلة الجزاء».

وتابع: «أثناء مشاهدتي ظننت أن ركلة جزاء فيتا كلوب صحيحة، لا سيما أن رضوان جيد لم يكن مترددًا في احتساب اللعبة، لكن الإعادة أثبتت عكس ذلك، ولو كانت تقنية الفار تطبق في المباراة، لكان رضوان جيد ألغى ركلة الجزاء».

كما تطرق لمباراة الزمالك والترجي، قائلا: «ألوم على أحمد فتوح، عصبيته الزائدة في اللقاء، لقد استحق الإنذار الثاني واللقطة يمكن أن تمتد إلى طرد مباشر».

وأكد: «الحكم سيكازوي كان بإمكانه طرد فتوح بين شوطي المباراة بسبب الاعتراض الزائد عن الحد، واللاعب تسبب في هزيمة الزمالك بهذه الأخطاء».

وأكمل: «ضربة جزاء الترجي أمام الزمالك صحيحة ولا خلاف عليها».