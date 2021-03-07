شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يطالب إدارة الزمالك بالابقاء على باتشيكو: «لا تهدموا المعبد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب أحمد حسام ميدو، المستشار الفني لنادي بيراميدز، إدارة نادي الزمالك بالحفاظ على خدمات البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي.

وأوضح ميدو، خلال تصريحات تليفزيونية: «أتمنى من إدارة الزمالك الابقاء على باتشيكو وعدم هدم المعبد».

وتابع: «المدير الفني الذي سيحضر الاّن سيعلن أن حسابه مع نهاية الموسم وهو ما يعني أن الموسم سينتهي في الزمالك مع رحيل باتشيكو».

وشدد ميدو على أن الزمالك لازال أمامه عدة فرص للتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا واجتياز مرحلة المجموعات.

وكان الزمالك قد خسر على يد الترجي بثلاثية في لقاء الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا مساء السبت.