شكرا لقرائتكم خبر عن السولية يدخل فى نوبة بكاء عقب التعادل أمام فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي، في نوبة من البكاء بعد تعادل فريقه أمام فيتا كلوب 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان «السولية» أهدر فرصة هدف وتسبب في ركلة جزاء لفيتا كلوب، والتي تعادل منها بطل الكونغو، وتعادل الأهلي أمام فيتا كلوب 2-2 في مباراة شهدت إثارة بين الفريقين وبالتحديد خلال مجريات الشوط الثاني.

وشهد الشوط الثاني إثارة وإهدار الأحمر أكثر من فرصة وكذلك احتساب ركلة جزاء لفيتا كلوب، وتسجيل مروان محسن هدفا بعد أول لمسة له، بعدما قرر موسيماني دخوله للمباراة بدلا من والتر بواليا.