شكرا لقرائتكم خبر عن ضمك يزيد جراح الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قلب فريق ضمك تأخره أمام مضيفه الأهلي إلى فوز قوي بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمعهما أمس (السبت) على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في ختام لقاءات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد اللقاء تقدم فريق الأهلي بهدف مبكر جاء عن طريق عبدالرحمن غريب (د: 13)، وفي الشوط الثاني استيقظ فريق ضمك وحقق ثلاثة أهداف جاءت عن طريق منصور حمزي (د: 55)، ايميليو زيلايا (هدفين من ركلة جزاء 60، 67). وبهذه النتيجة يجدد فريق ضمك آماله بالبقاء في دوري المحترفين للموسم الثاني على التوالي، إذ وصل للنقطة 20 وفي المركز الخامس عشر ومحققاً فوزه الخامس في الدوري، فيما تلقى الأهلي الخسارة الثالثة على التوالي وتجمد رصيده عند النقطة 35 وفي المركز الرابع.