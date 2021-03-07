شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يعيد باهبري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - منح الجهاز الطبي بنادي الهلال الضوء الأخضر للنجم هتان باهبري للمشاركة في التدريبات الجماعية، وسيشهد المران مشاركة اللاعب مع زملائه اللاعبين، استعدادا لمباراة الوحدة يوم الخميس القادم على ملعب الشرائع بمكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة (23) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان باهبري خضع لبرنامج تأهيلي استمر قرابة شهر ونصف خضع خلاله لبرنامج علاجي مكثف قبل عودته للتدريبات والتأهب للمشاركة في ما تبقى من مباريات الموسم الحالي محليا وقاريا، والمساهمة مع زملائه في تحقيق الانتصارات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومسابقة دوري أبطال آسيا التي ستنطلق في أبريل القادم.

من جانبها، ألقت الجماهير الهلالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللوم على لاعب خط الدفاع الهلالي علي البليهي للتصرف الذي قام به في مباراة الفريق التي أقيمت أمام الرائد ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتصرف غير المقبول نهائياً عندما أبعد الكرة بيده من أمام مهاجم الرائد كريم البركاوي في هجمة ليست بتلك الخطورة، ليتم إبعاده من قبل حكم المباراة ويلعب الفريق الهلالي ناقصاً منذ الدقيقة 64، ليحرج فريقه في وقتٍ مهم نحو المنافسة على لقب الدوري. وطالبت الجماهير الهلالية اللاعب البليهي بضبط النفس والابتعاد عن التدخلات غير المبررة والتركيز بشكل كبير بعيداً عن التهور غير المجدي، فهذا الزمن زمن «الفار» الذي لا يترك شاردة ولا واردة إلا تابعها بدقة متناهية.