اختتام «ذهبية» المبارزة

وانتزع أحمد الفيحاني (الجزيرة) ذهبية سلاح الابيه، وحل حسن عابد (النهضة) ثانيا، وبندر الجعيد (الخليج 365) ثالثا، وشهيد العلق (النور) في المركز الثالث مكرر.

محمد يوسف

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