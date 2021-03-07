شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق يسيطر على بطولات الريشة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - توج فريق الاتفاق الأول للريشة الطائرة ببطولة دوري المنطقة الشرقية، وحل بالمركز الثاني نادي القارة، بينما حل بالمركز الثالث نادي النور. وعلى مستوى فئة الشباب حقق الاتفاق المركز الأول، وحل بالمركز الثاني نادي القارة، بينما حل بالمركز الثالث نادي النور. وتوج الفائزين المشرف على الألعاب المختلفة بنادي الاتفاق محمد العباد، في ختام البطولة التي استضافها نادي الاتفاق بالدمام لخمسة أيام، بمشاركة 9 من الأندية المسجلة للعبة بالمنطقة الشرقية، وهي؛ النور، الفتح، الابتسام، الاتفاق، الطرف، العدالة، الثقبة، العمران، القارة.

ومثل الاتفاق في الفريق الأول عبدالعزيز النغموش وأحمد السادة وأسامة المرفوعي وعبدالعزيز حبودل. وفي فئة الشباب حسين القحطاني وعبدالله خالد عاكف وإبراهيم الدوسري وفهد العثمان ونواف الصحبي، تحت إشراف المدرب عادل المخيمر.