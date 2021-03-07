شكرا لقرائتكم خبر الحائلي يثمن رباعية الاتحاد بمكافآت مجزية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​كافأ رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بمكافآت مالية مجزية تقديرا لفوزهم العريض على الوحدة بنتيجة 4-2 أمس الأول ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحرص الحائلي على أن تكون المكافأة المالية فورية حتى تتواكب مع فرحة اللاعبين والجهازين الفني والإداري في محاولة للتشبث بالمركز الثالث في سلم ترتيب الدوري والذي احتله الفريق برصيد 38 نقطة.

من جهة أخرى عزز المحترف البرازيلي رومارينهو داسيلفا أرقامه التهديفية مع الاتحاد، حيث رفع عدد أهدافه إلى 60 هدفا في جميع المسابقات التي شارك بها بقميص الفريق محليا ودوليا منذ التعاقد معه في أغسطس 2018.

وكان اللاعب قد وصل للهدف الستين في مواجهة الوحدة الماضية، حيث استطاع فك شفرة دفاعات وحراسة الوحدة بحلوله الفردية بعدما عجز الفريق عن التسجيل خلال مجريات الشوط الأول.

وبنهاية الجولة الـ22 من الدوري، أصبح عدد مرات فوز الاتحاد 10 انتصارات كأفضل الأرقام التي حققها خلال السنوات الثلاث التي سبقت الموسم الحالي، حيث حقق الفريق في موسم 2017-2018، 8 انتصارات، فيما حقق 9 انتصارات في موسم 2018-2019، ومثلها في موسم 2019-2020.

وتبقت 8 جولات في الدوري يمكن خلالها أن يرفع الفريق عدد انتصاراته.