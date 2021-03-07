مصرع دراج سعودي في رالي الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتهى حادث في المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021، بوفاة المتسابق السعودي رياض الشمري أمس، حيث نعاه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أمس رسميا.

وبحسب شهود عيان، فقد سقط الشمري من دراجته بعد 80 كلم من السباق إثر انحراف دراجته نتيجة مرتفع تسبب في سقوطه وإصابته في الصدر فارق الحياة على إثرها قبل وصوله المستشفى.

وشهد نفس موقع الحادث الذي تعرض له الشمري، إصابة الثنائي السعودي عبدالمجيد الخليفي ومشعل الغنيم.

كما تعرض عدد كبير من المتسابقين لعدة حوادث، من بينهم يزيد الراجحي.

وشهد عام 2018 بداية دخول الشمري الرسمي للمشاركة الرسمية في سباقات الدراجات النارية وحقق في عام 2020 المركز الأول برالي حائل.

وزارة الرياضية تعزي

قدم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تعازيه لأسرة الشمري، ولكافة المتسابقين وأسرة الرالي، كما قدمت وزارة الرياضة عبر موقعها الرسمي، التعازي لأسرة الفقيد وكافة الرياضيين سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد السعودي للسيارات على تويتر «ببالغ الأسى والحزن، ينعى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الدراج السعودي رياض الشمري، إثر حادث تعرض له خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي».

انسحاب 8 متسابقين

وكان رالي الشرقية قد شهد عددا من الانسحابات بسبب الحوادث التي تعرض لها المتسابقون، وقد بدأت تلك الانسحابات بالبطل يزيد الراجحي الذي تعرض لحادث استلزم نقله مع ملاحه مايكل أور إلى المستشفى، كما انسحب من السباق 7 متسابقين آخرين هم: مشعل الغنيم، بدر أباالخيل، جمال القطيطي، محمد الكعبي، رياض الشمري، عبدالمجيد الخليفي، وعبدالله الأسمر الرمال.

زيارة تفقدية وتتويج

حرص رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان زيارة المتسابقين المصابين في المستشفى وذلك للاطمئنان على صحتهم.

وكان البطل السعودي ياسر بن سعيدان فاز مع ملاحه الروسي أليكسي كوزميش على متن ميني جون كوبر ووركس برالي الشرقية تويوتا الدولي 2021 بعد أن حصل على المركز الأول منذ البداية حتى النهاية.