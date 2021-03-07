سيبريا يلمح لعودة رادوي مدربا للهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألمح المدرب الروماني الذي سبق له تدريب فريق الهلال ماريوس سيبريا، خلال مقابلة تلفزيونية بقناة Look Sport الرومانية، إلى تولي المدرب الحالي الذي سبق له خوض تجربة احترافية بفريق الهلال، الروماني ميريل رادوي، تولي تدريب الهلال مستقبلا.

وقال ماريوس «لقد ترك رادوي بصمة في الهلال وأثرا طيبا في المنطقة، مثل تأثير اللاعب الروماني السابق المدرب الحالي جورج هاجي في رومانيا.

الهلاليون يعشقون رادوي، حيث سبق وأن دعوه لحضور احتفال الفريق بتتويجه بطلا للدوري عام 2017».

واحترف رادوي في الهلال خلال الفترة من 2009 - 2011 بتوصية من مدرب الفريق الأسبق كوزمين أولاريو، قبل أن يودع الأخير نادي جيانغسو الصيني.

وغادر كوزمين الفريق الصيني بعد تحقيقه بطولة الدوري وقبل أن ينهار النادي ويعلن إفلاسه، إذ بدأ تنفيذ مشروع استثماري سكني على ساحل البحر الأسود بقيمة تصل إلى 25 مليون يورو.

واقتحم رادوي مجال التدريب عام 2015، حيث بدأ بقيادة فريق ستيوا بوخارست الروماني، انتقل بعدها إلى تدريب منتخب بلاده تحت 21 سنة، ثم المنتخب الأول.

على صعيد آخر تصدر حارس مرمى الفريق بنادي الرائد الجزائري الدولي عزالدين دوخة، التعليقات الساخرة، بعد أن تسبب في خسارة فريقه أمس الأول أمام الهلال في توقيت قاتل، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الأسبوع الـ22 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستقبل مرمى دوخة هدفا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع (90+3) بطريقة سهلة، عندما فشل في التعامل مع الكرة التي أرسلها سالم الدوسري من ضربة ثابتة، ومن مسافة بعيدة، بعد أن كانت المباراة في طريقها إلى التعادل.