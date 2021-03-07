شكرا لقرائتكم خبر أبرز لاعبات التنس يتنافسن ببطولة سوق دبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق اليوم وعلى مدار 14 يوما بطولة سوق دبي الحرة لتنس السيدات بمشاركة أبرز اللاعبات على مستوى العالم، والتي تقام تحت رعاية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتحمل نسخة السيدات رقم 21، بإجمالي جوائز تبلغ 8 .1 مليون دولار.

يشارك في النسخة الجديدة للسيدات 4 لاعبات من المصنفات الـ10 الأوائل عالميا، و12 ضمن قائمة أفضل 20 على العالم، تتقدمهم بطلة تنس دبي لعامي 2017 و2018، الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة السادسة على العالم، والتي تبحث وتخطط إلى حصد اللقب الثالث لها تاريخيا في البطولة، ومعادلة إنجاز الأمريكية فينوس وليامز المتوجة بألقاب أعوام (2009 - 2010 - 2014) وتعد ثاني أكثر اللاعبات حصدا للقب، بعد البلجيكية جوستين هينان صاحبة الألقاب الأربعة (2003 - 2004 - 2006 - 2007).

كما تشهد قائمة اللاعبات المشاركات بطلة نسخة 2013 التشيكية بيترا كفيتوفا المصنفة العاشرة عالميا، والسويسرية بليندا بنشيتش المصنفة 12 على العالم، والتي سبق لها الفوز في نسخة 2019.

وفي نفس الوقت تشهد البطولة عودة التونسية أنس جابر المصنفة 31 عالميا، ضمن سعيها إلى مقارعة كبار اللاعبات.

انسحاب ميار

أكد مدير البطولة، صلاح تهلك أن اللاعبة المصرية ميار شريف اعتذرت عن المشاركة في النسخة الجديدة من البطولة التي تنطلق اليوم.

وقال تهلك «ميار طلبت الحصول على بطاقة الدعوة قبل أسبوعين للتخطيط للمشاركات القادمة، ولكن هذا الأمر كان صعبا على بطولة سوق دبي، لذلك اعتذرت اللاعبة المصرية حيث يتواجد في روزنامتها المشاركة في بطولة المكسيك».

وكانت ميار شريف، في حال مشاركتها، ستكون اللاعبة العربية الثانية، في هذه البطولة الكبيرة بجانب البطلة التونسية أنس جابر المصنفة 31 عالميا والتي أوقعتها القرعة التي جرت أمس في مواجهة التشيكية كاترينا سينياكوفا المصنفة 68 عالميا.