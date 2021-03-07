شكرا لقرائتكم خبر صن دوانز يضع قدما في دور الثمانية بأبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي انطلاقته الرائعة بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 - 1 على مضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي أمس السبت، في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة.

وارتفع رصيد صن داونز الذي توج باللقب عام 2016، إلى 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الثلاث في المجموعة، ليضع قدما في دور الثمانية للمسابقة القارية.

في المقابل توقف رصيد مازيمبي صاحب الألقاب الخمسة في البطولة، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار في المجموعة حتى الآن، عند نقطتين في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام الهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائري، صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب، المتساويين معه في الرصيد نفسه.

لم يتمكن الفريقان من التسجيل خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل دون أهداف.

وفي الشوط الثاني بادر بيتر شالولايل بالتسجيل لصن داونز في الدقيقة 67، لكن النجم المخضرم تريسور مابوتو مابي تعادل لمازيمبي في الدقيقة 82.

وخطف صن داونز النقاط الثلاث في الوقت القاتل، بعدما أضاف لاعبه لايل لاكاي هدف الفوز الثمين في الدقيقة 90.