إبراهيموفيتش يقترب من العودة للمنتخب السويدي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية في السويد أمس، عن قرب عودة النجم زلاتان إبراهيموفيتش إلى المنتخب السويدي لكرة القدم.

وذكرت بوابة «فوتبول ديركت.إس إي» السويدية الرياضية، أن من المنتظر أن يستدعي يانيه أندرسون المدير الفني للمنتخب السويدي، إبراهيموفيتش (39 عاما) للمشاركة مع منتخب بلاده في مباريات التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم قطر 2022.

ومن المتوقع أن يعلن أندرسون عن قائمة المنتخب في 16 مارس الحالي.

والتقى أندرسون اللاعب الدولي المخضرم (الذي لعب 116 مباراة أحرز فيها 62 هدفا) في نوفمبر الماضي.

وقال إبراهيموفيتش إنه يشتاق إلى اللعب لصالح منتخب بلاده، وذلك بعد أن أعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية في 2016.

من جانبه أكد متحدث باسم الاتحاد السويدي لكرة القدم، أن كل ما صرح به أندرسون بعد اللقاء صحيح، وقال المتحدث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، «لقد كانت محادثة جيدة، كما أن الحوار مع زلاتان لا يزال ساريا».

ووفقا لما ذكرته البوابة، فإنه يعتقد أن إبراهيموفيتش حصل على الضوء الأخضر للعودة إلى منتخب بلاده، كما يعتقد أن الاتحاد السويدي أجرى اتصالا مع نادي ايه سي ميلان الإيطالي الذي يلعب إبراهيموفتيش ضمن صفوفه، وذلك نقلا عن مصدر لم تفصح البوابة عنه.

ويستقبل المنتخب السويدي على أرضه نظيره الجورجي في 25 مارس الحالي، ثم سيتوجه بعد ذلك بثلاثة أيام إلى كوسوفو لمواجهة منتخبها.