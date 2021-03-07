شكرا لقرائتكم خبر بني ياس يتقدم لوصافة الدوري الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم فريق بني ياس إلى وصافة دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم بفوزه على مضيفه اتحاد كلباء 2 - 0 أمس، في المرحلة الـ19.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة نفسها تعادل العين مع الوصل 1 - 1.

ورفع بني ياس رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد اتحاد كلباء عند 26 نقطة في المركز التاسع.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم جاءت نقطة التحول في الدقيقة 64 بعد طرد محمد سبيل لاعب اتحاد كلباء.

واستغل بني ياس النقص العددي في صفوف صاحب الأرض، ونجح في تسجيل هدفين حملا توقيع الأرجنتينيين جاستون الفاريز ونيكولاس خيمينيز في الدقيقتين 75 و79.

وعلى استاد هزاع بن زايد تقدم العين بهدف عن طريق كايو لوكاس فيرنانديز في الدقيقة 55، لكن بعد 4 دقائق فقط رد رونالدو منديز بهدف التعادل للوصل.

الفوز رفع رصيد العين إلى 31 نقطة في المركز السادس مقابل 29 نقطة للوصل في المركز السابع.