شكرا لقرائتكم خبر بني ياس يتقدم لوصافة الدوري الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفي مباراة أخرى بالمرحلة نفسها تعادل العين مع الوصل 1 - 1.
ورفع بني ياس رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد اتحاد كلباء عند 26 نقطة في المركز التاسع.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم جاءت نقطة التحول في الدقيقة 64 بعد طرد محمد سبيل لاعب اتحاد كلباء.
واستغل بني ياس النقص العددي في صفوف صاحب الأرض، ونجح في تسجيل هدفين حملا توقيع الأرجنتينيين جاستون الفاريز ونيكولاس خيمينيز في الدقيقتين 75 و79.
وعلى استاد هزاع بن زايد تقدم العين بهدف عن طريق كايو لوكاس فيرنانديز في الدقيقة 55، لكن بعد 4 دقائق فقط رد رونالدو منديز بهدف التعادل للوصل.
الفوز رفع رصيد العين إلى 31 نقطة في المركز السادس مقابل 29 نقطة للوصل في المركز السابع.
كانت هذه تفاصيل خبر بني ياس يتقدم لوصافة الدوري الإماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.