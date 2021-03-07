أرسنال يسقط في فخ التعادل مع بيرنلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أهدر أرسنال فوزا كان في متناول يديه وتعادل مع مضيفه بيرنلي 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم أرسنال بهدف بيير إيمريك أوباميانج في الدقيقة السادسة، وتعادل بيرنلي عن طريق كريس وود في الدقيقة 39.

ورفع أرسنال رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر، كما رفع بيرنلي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الـ15.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى، وتقاسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب ومالت الكفة قليلا ناحية أرسنال الذي استطاع تسجيل هدف التقدم في الدقيقة السادسة عندما انطلق ويليان بالكرة من منتصف الملعب ثم مررها إلى بيير إيمريك أوباميانج الذي توغل من الناحية اليسرى ثم دخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية لمست يد نيك بوب حارس مرمى بيرنلي قبل أن تعانق الشباك.

وأهدر بوكايو ساكا فرصة تسجيل الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 23.

بعد تلك المحاولة دخل بيرنلي أجواء المباراة الهجومية ولكنه فشل في تشكيل أي خطورة حقيقية على مرمى أرسنال، قبل أن يتمكن من تعديل النتيجة في الدقيقة 39.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف أرسنال محاولاته الهجومية بحثا عن الهدف الثاني، في المقابل اعتمد بيرنلي على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة.

ومع ذلك لم يشهد هذا الشوط الكثير من الأحداث خاصة وأن اللعب انحصر في وسط الملعب.

وأتيحت لفريق بيرنلي فرصتان حقيقيتان لتسجيل الأهداف، الأولى كانت في الدقيقة 78 عندما سدد أريك بيترس كرة قوية من خارج منطقة الجزاء حولها بيرند لينو بأطراف أصابعه إلى ركلة ركنية.

والفرصة الثانية كانت في الدقيقة 80 عندما لعبت تمريرة عرضية من الناحية اليسرى قابلها كريس وود بتسديدة قوية لكن لينو تألق وتصدى للكرة.

بينما أتيحت فرصة هدف مؤكد لأرسنال الدقيقة 84 عندما لعبت كرة عرضية من الناحية اليسرى من داخل منطقة جزاء بيرنلي قابلها نيكولاس بيبي بتسديدة قوية ليبعدها أيرك بيترس من على خط المرمى ثم اصطدمت بالعارضة ليطلق الحكم صافرته معلنا احتساب ركلة جزاء لأرسنال وإشهار البطاقة الحمراء في وجه بيترس على اعتبار أن الكرة لمست يده، ولكن الحكم ألغى ركلة الجزاء والبطاقة الحمراء، بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد.