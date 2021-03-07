كلينسمان: هيرتا عاد لمساره بتعيين شميت رئيسا تنفيذيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب يورجن كلينسمان عن اعتقاده بأن نادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم عاد إلى المسار الصحيح مرة أخرى بعد تعيين كارستن شميت رئيسا تنفيذيا للنادي.

وقد استقال كلينسمان على نحو مفاجئ من تدريب نادي العاصمة الألمانية في 11 فبراير 2020، بعدما لم تمض 80 يوما على توليه مهام منصبه.

وخلال جولة محادثات نظمها البوندسليجا، قال النجم الأسبق لهجوم المنتخب الألماني أمس، «الأمر يتوقف في نهاية المطاف على الأشخاص، ويتعين على هؤلاء الأشخاص أن تكون لديهم رؤية وأهداف محددة بشكل واضح، وهذا هو التحدي بالنسبة لهيرتا الآن من أجل العودة إلى السير في المسار الصحيح».

ولا يزال النادي بعد رحيل كلينسمان مهددا بالهبوط، حيث يحتل المركز الـ15 في قائمة ترتيب الدوري (18 ناديا).

وعن هذا الوضع قال كلينسمان «من المحزن رؤية النادي في هذا الوضع الذي هو عليه الآن».

وقد كتب كلينسمان تقريرا بعث به إلى المستثمر لارس فيندهورست، الراعي المالي لهيرتا، وذلك في أعقاب استقالته من منصب المدير الفني.

قدم كلينسمان في هذا التقرير تحليلا لوضع النادي وركز انتقاداته في التقرير على المدير التنفيذي السابق ميشائيل بريتس، الذي أقاله النادي لاحقا .

كما أعرب كلينسمان عن أمله في العودة إلى العمل كمدرب «سأعود إلى مقعد التدريب لأنه المكان الذي اشعر فيه بأكبر تحد».