شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن يقلب الطاولة ويهزم دورتموند برباعية مثيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميونيخ - رويترز

انتفض بايرن ميونيخ حامل اللقب بعد التأخر بهدفين، وفاز 4-2 على بروسيا دورتموند بفضل ثلاثية من روبرت ليفاندوفسكي، ليحتفظ بصدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفارق نقطتين السبت. وسجل دورتموند مرتين عن طريق إرلينج هالاند، ورد ليفاندوفسكي بتسجيل ثنائية في الشوط الأول المثير، لكن ليون جوريتسكا أهدى التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 88، قبل أن يحسم ليفاندوفسكي الانتصار بتسجيل هدفه الثالث في الدقيقة 90. وأصبح المهاجم البولندي يملك 31 هدفاً قبل عشر جولات من نهاية الدوري، ويطارد الرقم القياسي للأسطورة جيرد مولر الذي أحرز 40 هدفاً في الدوري خلال موسم 1971-1972. ويملك بايرن، الذي يحاول حصد لقب الدوري للموسم التاسع على التوالي، 55 نقطة بفارق نقطتين عن رازن بال شبورت لايبزيج ،الذي تصدر المسابقة بشكل مؤقت بعد فوزه اليوم 3-0 على فرايبورج، قبل أن يعود إلى المركز الثاني.