تأجيل تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» السبت عن تأجيل مبارياته ضمن تصفيات كأس العالم 2022 المقررة في نهاية مارس الجاري بسبب قيود السفر التي تعيق تنقل اللاعبين المحترفين في أوروبا. وجاء في بيان للاتحاد أن: «هذا القرار يعود إلى عدم القدرة على توفّر اللاعبين الأمريكيين الجنوبيين في الوقت المناسب، مشيراً الى أنه سيدرس مع الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» إعادة جدولة المباريات التي كانت مقررة في 25، 26 و30 الشهر الجاري. وكان المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الإنجليزي جوزيب غوارديولا ونظيره الألماني في ليفربول يورغن كلوب، أكدا أنهما لن يسمحا للاعبيهما بالانضمام إلى منتخبات بلدانهم إذا كانوا من أولئك المطالَبين بالحجر الصحي بعد العودة. وبموجب البروتوكولات الصحية الحالية لمكافحة فيروس كورونا، يخضع اللاعبون الذين يصلون إلى بريطانيا من دول القائمة الحمراء، بينها البرازيل والأرجنتين، للحجر في الفنادق لمدة 10 أيام. وأعطى «فيفا» الأندية حق التمنع عن السماح للاعبيها بالانضمام إلى المنتخبات الوطنية خلال النافذة الدولية هذا الشهر إذا كانوا من ضمن دول القائمة الحمراء. وشدد غوارديولا الجمعة على أنه لم يرغب يوماً في منع اللاعبين من تمثيل منتخبات بلدانهم، لكنه سيضطر إلى ذلك هذه المرة، لاسيما وأن فريقه قريب من حسم لقب الدوري الممتاز، حيث يبتعد بفارق 14 نقطة عن جاره اللدود مانشستر يونايتد بعدما خاض كل منهما 27 مباراة من أصل 38. ورأى أنه:» من غير المنطقي أن ينضم اللاعبون للمنتخب الوطني ثم العودة والدخول في حجر لمدة 10 أيام لقد عملنا بجهد هائل لمدة سبعة أو ثمانية أو تسعة أشهر، وبعد فترة التوقف الدولية يأتي الجزء الجَدّي من الموسم وإذا لم يكن باستطاعة ربما ستة، سبعة، ثمانية، تسعة لاعبين مهمين اللعب لمدة عشرة أيام، فهذا غير منطقي لن يسافروا هذا أمر مؤكد إذا تمكنوا من السفر واللعب مع المنتخب الوطني والعودة مباشرة الى التدريب، فسيسمح لهم بالسفر، وقامت بعض الدول بتغيير مواعيد المباريات في محاولة لتجنب قيود السفر، بينها البرتغال بطلة أوروبا التي أعلنت أنها ستلعب مباراتها المقررة على أرضها في تصفيات كأس العالم ضد أذربيجان في تورينو الإيطالية، بينما ستتواجه النرويج مع تركيا في ملقة الإسبانية. وقال المدرب البرتغالي لتوتنهام الإنجليزي جوزيه مورينيو إنه يريد التريث لمعرفة ما إذا سيتم نقل مكان المزيد من المباريات قبل اتخاذ قرار بشأن لاعبيه، موضحاً: «دعونا نرى ما سيحدث، وأين ستقام المباريات. للأندية بالطبع الحق في حماية أنفسها ويورغن كلوب محق، فالأندية تدفع رواتب اللاعبين». كذلك كان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جرمان الفرنسي قد دعا إلى إيجاد حل عادل ومنصف للاعبين، إذ كان سيخسر فريق العاصمة جهود البرازيليين نيمار وماركينيوس والأرجنتيني انخل دي ماريا في المباراة أمام ليل متصدر الدوري المحلي في حال أجبروا على الخضوع للحجر بعد عودتهم من تصفيات أمريكا الجنوبية. وتنص قواعد الحكومة الفرنسية على ضرورة أن يخضع كل الوافدين من خارج أوروبا إلى حجر لمدة سبعة ايام.(وكالات)

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