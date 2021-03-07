شكرا لقرائتكم خبر عن إينجز مهاجم ساوثامبتون قد يغيب عدة أسابيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رالف هازنهوتل مدرب ساوثامبتون، السبت، إن المهاجم داني إينجز قد يغيب لعدة أسابيع بعد تعرضه لإصابة عضلية في الفوز 2-صفر على مضيفه شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وسقط إينجز على الأرض في بداية المباراة في ملعب برامول لين ليحل بدلاً منه تشي آدمز في الدقيقة 13 ليواجه المدرب هازنهوتل إصابة محبطة أخرى لمهاجمه البارز. وقال هازنهوتل: أعتقد أنه تعرض مجدداً لمشكلة عضلية لكنها لا تبدو بسيطة للأسف، لا أستطيع تحديد موعد عودته. الإصابات العضلية تحتاج على الأقل إلى أربعة أسابيع؛ لذا يجب أن نقيم حالته. ويعاني ساوثامبتون الإصابات هذا الموسم والتي طالت لاعبين مثل المهاجم المعار من ليفربول تاكومي مينامينو وكايل ووكر-بيترز وثيو والكوت وابراهيما ديالو. وسيغيب لاعب الوسط أوريول روميو لنهاية الموسم بسبب إصابة في الكاحل تحتاج إلى جراحة. ويحتل ساوثامبتون المركز 14 برصيد 33 نقطة من 27 مباراة ويحل ضيفاً على مانشستر سيتي يوم الأربعاء.(وكالات)