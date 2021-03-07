شكرا لقرائتكم خبر عن فوز شباب الأهلي والظفرة والحمرية في كأس الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أسفرت مباريات الدور التمهيدي من كأس رئيس الدولة لكرة الصالات لفئة الرجال عن فوز شباب الأهلي على البطائح بثلاثية نظيفة، والظفرة على دبا الحصن 6-1، والحمرية على اتحاد كلباء 2-1، ومليحة على الشارقة 3-2.

وما زالت الصورة ضبابية بالنسبة لحظوظ صعود الفرق إلى الدور نصف النهائي، وسيكون الحسم في مباريات الجولة الأخيرة المقررة الثلاثاء وتجمع بين دبا الحصن والنصر، والحمرية وخورفكان، وشباب الأهلي ومليحة، والبطائح والشارقة.

وقد لا تتأهل الفرق التي أنهت الجولة الثانية متصدرة مجموعاتها ما لم تحقق الفوز في الجولة الأخيرة، ويتربع الظفرة على صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط والنصر ثانياً بنقطة ودبا الحصن ثالثاً من دون رصيد وتبقت له مباراة مع النصر، ويحتل الحمرية المركز الأول في المجموعة الثانية بثلاث نقاط، واتحاد كلباء ثانياً بثلاث نقاط، وخورفكان ثالثاً من دون رصيد وتبقت له مباراة مع الحمرية، ويحتل شباب الأهلي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط ومليحة ثانياً برصيد 4 نقاط، والبطائح ثالثاً بنقطة واحدة، والشارقة رابعاً من دون رصيد وسيتم شطب نتائج الفريق الرابع من هذه المجموعة لاختيار افضل الثواني من المجموعات الثلاث، وبالتالي يصبح «الفرسان» بحاجة إلى نقطة واحدة من مباراتهم الأخيرة مع مليحة لضمان التأهل.

في الملعب

وأكد عبد الله كيدي إداري شباب الأهلي أن التأهل ما زال في الملعب، وأشاد بقوة المنافسة وتقارب المستويات، منوهاً إلى أن اللعب لحصد نقطة أحياناً أصعب من اللعب للفوز، وقال «من جانبنا سنلعب لأجل تحقيق الفوز على مليحة».

ومن جانبه، قال بدر الزرعوني مدرب مليحة إنه يثق في فريقه وإنهم سيبذلون أقصى ما في وسعهم لأجل بلوغ الدور نصف النهائي من البطولة الأغلى.