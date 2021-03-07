شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري: كوكا مهاجم مميز.. ومصطفى محمد يتطور من فترة لأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أن أحمد حسن كوكا، لاعب أولمبياكوس اليوناني، مهاجم مميز وهادئ، ومن الظلم أن نقلل من إمكانياته، ويؤدي المطلوب منه في معسكرات المنتخب، وظهر بمستوى جيد في مباراة المنتخب الأخيرة أمام توجو، والتي فاز بها الفراعنة 3 / 1 في توجو.

وقال حسام البدري، في تصريحات تليفزيونية، أن تصريحاته عن مصطفى محمد مهاجم جالطة سراي التركي تم تحريفها، وأن مصطفي من أفضل المهاجمين في مصر ومستواه يرتفع من فترة لأخرى.

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر، إنه لا ينظر إلى عامل السن في اختياراته بالمنتخب والأهم عنده الأداء والالتزام، وأن عامل السن غير مهم بالنسبة له.

وكشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أن وجود 5 لاعبين أجانب في قوائم الأندية المصرية يضر بالكرة المصرية والمنتخبات الوطنية، وأنه يفضل منح الفرصة للاعبين المصريين للمشاركة في المباريات والاعتماد عليهم.

وقال البدري، في تصريحات تليفزيونية، أنه يبحث عن الفوز أو تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة كينيا المقرر لها 25 مارس الجاري في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، من أجل حسم تذكرة التأهل الرسمي لبطولة الكاميرون.