شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: أسوان قدم أداء مميزا أمام بيراميدز وهذه نصيحتى لصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء عبد العال، المدير الفنى لفريق أسوان، أن محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى والمحترف فى ليفربول، يجب عليه أن يدرس قراره جيدا قبل الرحيل عن الريدز نهاية الموسم.

وقال عبد العال، فى تصريحات تليفزيونية: إن الخسارة من بيراميدز لا تعبر عن سير المباراة نهائيا، وبيراميدز سنحت له فرصة أو اثنين فقط طوال المباراة، مؤكدا أن فريقه قدم مباراة جيدة خلال اللقاء.

وأضاف مدرب أسوان: إن بطولة الدورى صعبة هذا الموسم والدور الثانى من المسابقة سيكون لتجميع النقاط، وإنه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام سموحة فى اللقاء المقبل من الدوري، وسموحة فريق جيد رغم أنه لا يحقق الفوز ويعد أكثر الفرق تعادلا فى الدوري.

وكان أسوان قد سقط أمام فريق بيراميدز بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن فعاليات الجولة الـ15 من عمر الدوري المصري الممتاز، وأحرز بيراميدز الهدف الأول في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء عن طريق رمضان صبحي، وجاء الهدف الثاني للفريق السماوي عن طريق محمود حمادة بالدقيقة 83 من عمر المباراة

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز إلى 25 نقطة المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ62، فيما تجمد رصيد أسوان عند 17 نقطة بالمركز الـ12.