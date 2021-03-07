شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: ضربة جزاء فيتا كلوب أمام الأهلي غير صحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سمير عثمان الحكم الدولي السابق، أن ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم العربي رضوان جيد لفريق فيتا كلوب ضد الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت، غير صحيحة، موضحا أنه لا يوجد خطأ على عمرو السولية، ولو كان هناك خطأ فهو من خارج منطقة الجزاء.

وقال سمير عثمان، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورتس 2، مع إبراهيم فايق: "الحكم رضوان جيد من الحكام الموهوبين في القارة الإفريقية، لكن الخطأ الذي ارتكبه باحتساب ضربة جزاء لفيتا كلوب قد يوثر على تقييمه، خاصة أنه من حكام النخبة المرشحين للمشاركة في كأس العالم بقطر 2022.

وأوضح الحكم الدولي السابق السبب في عدم تطبيق تقنية الفار في البطولات الإفريقية من دور المجموعات بدلا من تطبيقها بدءا من ربع النهائي، قائلا: "الكاف يرى أن معظم الفرق المشاركة غير مؤهلة لتطبيق تقنية الفار فرأى أنه من تكافؤ الفرص إلغاء التقنية في دور المجموعات".

وتعادل فريق الأهلي بهدفين لمثلهما مع فيتا كلوب خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ودفع الأهلي فاتورة الفرص المهدرة وسقط في فخ التعادل.

وتقدم مكابي ليليبو لفريق فيتا كلوب فى الدقيقة 41 وتعادل محمد شريف للأهلي بالدقيقة 68 قبل أن يضيف مروان محسن الهدف الثانى فى الدقيقة 71 لكن الضيوف سجلوا هدف التعادل من ضربة جزاء فى الدقيقة 80 عن طريق ريكي تولينجي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط، ويبقى فى المركز الثالث خلف فيتا كلوب صاحب النقاط الأربع، لكنه يتفوق بفارق الأهداف، فيما يتربع سيمبا على قمة المجموعة بـ7 نقاط، ويحتل المريخ السوداني ذيل المجموعة بنقطتين.