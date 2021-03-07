شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة عرابي: الأهلي أهدر فرصا لم يكن يضيعها في حصة تدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أسامة عرابي، نجم الأهلي السابق، أن لاعبي الفريق الأحمر أهدروا كمًّا كبيرًا من الفرص المحققة أمام مرمى فيتا كلوب الكونغولي، في المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وقال أسامة عرابي، في تصريحات للاستوديو التحليلي لقناة الأهلي: يجب أن نعترف أن القاعدة العامة تقول إن الفرق الجيدة هي التي تفوز، ولكن يجب ألا نغفل عامل التوفيق، أحيانا تقدم مباريات كبيرة ولكن تخسرها، بجانب عدم التوفيق هناك رعونة في إنهاء الهجمات، وبعيدا عن إهدار الفرص أنت سجلت هدفين، ولكن ركلة الجزاء المحتسبة غير صحيحة بالمرة، وهذا عدم توفيق.

وأضاف: لو كنا في حصة تدريبية لن يهدر اللاعبين كل هذا الكم من الفرص، الشوط الأول أهدرنا فرصا أكثر من الشوط الثاني الذي سجلنا خلاله هدفين، الأمور تصعبت، ولكن البطولة الماضية تأهلنا من نتائج المباريات خارج الملعب، وأتمنى أن يتكرر الأمر هذه البطولة.

وتعادل فريق الأهلي بهدفين لمثلهما مع فيتا كلوب خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ودفع الأهلي فاتورة الفرص المهدرة وسقط في فخ التعادل.

تقدم مكابي ليليبو لفريق فيتا كلوب فى الدقيقة 41، وتعادل محمد شريف للأهلي بالدقيقة 68 قبل أن يضيف مروان محسن الهدف الثانى فى الدقيقة 71، لكن الضيوف سجلوا هدف التعادل من ضربة جزاء فى الدقيقة 80 عن طريق ريكي تولينجي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط ويبقى فى المركز الثالث خلف فيتا كلوب صاحب النقاط الأربع، لكنه يتفوق بفارق الأهداف، فيما يتربع سيمبا على قمة المجموعة بـ7 نقاط، ويحتل المريخ السوداني ذيل المجموعة بنقطتين.