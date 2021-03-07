شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل لـ تليفزيون الخليج 365: الحكم احتسب ركلة جزاء وهمية على الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة – الأهلي X فيتا كلوب الجولة الـ3 لدوري ابطال افريقيا

الملعب – ستاد القاهرة

النتيجة – التعادل 2/2

الحكم المغربى - رضوان جيد صاحب الـ42 عاما- دولى 2009

المساعد الأول - لحسن أزكاو

المساعد الثانى - مصطفى أكركاد

الحكم الرابع - سمير القزاز

أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، في الاستوديو التحليلي لـ"تليفزيون الخليج 365" الذي يقدمه محمد مراد، أن الدولي رضوان جيد احتسب ركلة جزاء وهمية على عمرو السولية، لاعب الأهلي، أمام فيتا كلوب الكونغولى في الدقيقة 80 من عمر لقائهما، وجاء قرار الحكم خطأ؛ لعدم توافر زاوية رؤية مناسبة، على الرغم من أنه أحسن تقدير كثير من المخالفات الفنية خلال فعاليات اللقاء الذى انتهى بالتعادل 2/ 2.

وقال عقل، إن الحكم بذل جهدا بدنيا كبيرا للسيطرة على المباراة، محاولا التواجد بالمكان المناسب إلا أنه غاب عن الظهور في الميعاد في القرار المؤثر والأبرز باللقاء، وكان حاسما في التعامل مع اللاعبين داخل المستطيل الأخضر وأحسن تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوطي المباراة.

وتابع عقل، إن الحكم أشهر البطاقة الصفراء في 3 مناسبات طبقا للقانون لثنائي الفريق الضيف سيمون أوموسولا ومكابى مقابل إنذار وحيد للأهلي من نصيب مروان محسن.

https://fb.watch/43K-lNZ7ZH/

المساعدان

أشارعقل إلى أنهما ظهرا بشكل جيد، وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة خلال فعاليات اللقاء، وأشارا إلى 6 حالات تسلل في توقيت مناسب، وسمح المساعد الأول باستمرار اللعب عندما طلب لا عبو الأهلي بالتأكد من عبور الكرة عبرت خط المرمى، كما تعاون الثنائى مع الحكم في المخالفات القريبة منهما طبقا للقانون.

الحكم الرابع

تعامل بهدوء مع الأجهزة وسيطر على المنطقة الفنية، وأدى مهامه بشكل جيد، وتعاون مع الحكم في إدارة المباراة طبقا للقانون.

إحصائيات المباراة: 32 خطأ - 14 ركلات ركنية - 6 حالات تسلل – 3 بطاقات صفراء - ركلة جزاء - 4 أهداف

الدرجات: الحكم- 7.8 المساعد الأول: 8.5 – المساعد الثاني: 8.5