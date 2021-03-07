شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري: كهربا خارج المنتخب بعد إيقافه في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أن محمود كهربا لاعب النادي الأهلي خارج قائمة الفراعنة في معسكر مارس الجاري، استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومي 25 و29 مارس الجاري فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التى تستضيفها الكاميرون، بعد إيقاف كهربا من قبل إدارة النادي الأهلي.

الأهلي أعلن تغريم كهربا 200 ألف جنيه وإيقافه عن مباريات الفريق شهرًا؛ بسبب عدم الالتزام، قبل أن تخرج تقارير حول سبب الأزمة وهو اعتراض اللاعب بطريقة غير لائقة على عدم مشاركته أساسيا عقب مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري.

وقال حسام البدري، في تصريحات تليفزيونية، إن إيقاف الأهلي لمحمود كهربا يؤكد أن هناك خطأ صدر من اللاعب، وبالتالي المنتخب يتضامن مع الأندية في مثل هذه الأمور والقرارات، وإن إيقاف كهربا لمدة شهر سيؤدي إلى استبعاده من معسكر شهر مارس.