البلتاجي: رضوان جيد خانه التوفيق في احتساب ركلة جزاء فيتا كلوب أمام الأهلي

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القاهرة - سامية سيد - أكد رضا البلتاجي، رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الحكم رضوان جيد خانه التوفيق في احتساب ركلة جزاء فيتا كلوب أمام الأهلي في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال البلتاجي، في تصريحات تليفزيونية: إن رضوان جيد جانبه الصواب والطبيعي أنه إذا أراد أن يجامل فريقا سيجامل صاحب الأرض، مشيرًا إلى أنه كان يظن وقت مشاهدة المباراة أن قراره صحيحًا، خاصة أنه لم يكن مترددا في احتساب اللعبة.

ولفت إلى أن رضوان جيد من الحكام المميزين ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ومتوقعًا أن يكون ضمن قائمة حكام كأس العالم 2022.

وكان فريق الأهلي قد تعادل بهدفين لمثلهما مع فيتا كلوب خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ودفع الأهلي فاتورة الفرص المهدرة، وسقط في فخ التعادل.

تقدم مكابي ليليبو لفريق فيتا كلوب فى الدقيقة 41 وتعادل محمد شريف للأهلي بالدقيقة 68 قبل أن يضيف مروان محسن الهدف الثانى فى الدقيقة 71 لكن الضيوف سجلوا هدف التعادل من ضربة جزاء فى الدقيقة 80 عن طريق ريكي تولينجي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط ويبقى فى المركز الثالث خلف فيتا كلوب صاحب النقاط الأربعة لكنه يتفوق بفارق الأهداف، فيما يتربع سيمبا على قمة المجموعة بـ7 نقاط، ويحتل المريخ السوداني ذيل المجموعة بنقطتين.