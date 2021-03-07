شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: وضعنا نفسنا في موقف صعب.. ومباراة فيتا عبارة عن دراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، أن ما حدث من فريقه في مباراته ضد فيتا كلوب الكونغولي التي جمعتهما السبت ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عبارة عن دراما، ولم ير في عمره مباراة كهذه المباراة، ولكن هذه هي كرة القدم، ولابد من تقبل ذلك.

قال خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه ضد فيتا كلوب الكونغولي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، إن المباراة كانت سريعة في أحداثها، وكنا نسأل أنفسنا كم فرصة كانت متاحة التسجيل أهداف، ولكن ذلك جزء من كرة القدم وشىء محزن.

وأضاف: ليست لدينا فرص سوى الفوز على في فيتا كلوب في الكونغو؛ لأننا وضعنا أنفسنا في موقف صعب واثق في فريقي وعلينا الانتظار لمعرفة نهاية دور المجموعات.

وتابع: إنه لا يلعب بوالتر بواليا طول الوقت، وآخر مرة لعبنا بمحمد شريف، ولم يسجل أهدافا، ومن السهل أن نتحدث عن بواليا، ولكن لا نرغب في خسارته، رافضا الحديث عن التحكيم، ولم نخسر بسبب الحكم ولكن بسبب إضاعة الفرص.

واختتم بأنه يدعم اللاعبين؛ لأنهم من حققوا الثلاثية والأداء كان جيد، ولكن لم تستغل الفرص ولدينا ثلاث مباريات آخرين، ولكن الوضع أصبح صعبا.