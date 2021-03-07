شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني: وضعنا نفسنا في موقف صعب.. ومباراة فيتا عبارة عن دراما والان مع تفاصيل الخبر
وتابع: إنه لا يلعب بوالتر بواليا طول الوقت، وآخر مرة لعبنا بمحمد شريف، ولم يسجل أهدافا، ومن السهل أن نتحدث عن بواليا، ولكن لا نرغب في خسارته، رافضا الحديث عن التحكيم، ولم نخسر بسبب الحكم ولكن بسبب إضاعة الفرص.
واختتم بأنه يدعم اللاعبين؛ لأنهم من حققوا الثلاثية والأداء كان جيد، ولكن لم تستغل الفرص ولدينا ثلاث مباريات آخرين، ولكن الوضع أصبح صعبا.
حسم التعادل الإيجابي مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولى فى المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا
جاء الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 68 عن طريق محمد شريف، بعد توغل جونيور من الناحية اليسري ليسددها محمد شريف وجاء الهدف الثاني للأهلي عن طريق مروان محسن في الدقيقة 70، بينما أحراز هدف فيتا كلوب الأول عن طريق اللاعب بولولي في الدقيقة 41 في الشوط الأول، وسجل الهدف الثاني لفيتا كلوب في الدقيقة 80 عن طريق اللاعب اولينجا من ركلة جزاء.