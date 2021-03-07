شكرا لقرائتكم خبر عن هداف بيراميدز: أغلقنا ملف الدوري للتركيز في الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمود حمادة، صانع ألعاب فريق نادي بيراميدز، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على أسوان بهدفين نظيفين، خلال المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري العام، كما أنه سعيد بالهدف الذي سجله وضمن الفريق الفوز وحصد 3 نقاط غالية في مشوار الدوري.

وأوضح حمادة أن بيراميدز يمتلك لاعبين على أعلى مستوى في جميع المراكز بجانب جهاز فني محترم، والكل تعاهد على التعويض في اللقاءات المقبلة والفوز وحصد النقاط تلو الأخرى، من أجل التقدم في الجدول والاستمرار في المنافسة.

وأكد اللاعب أنه تحت أمر الجهاز الفني في أي وقت يحتاجه فيه للمشاركة، مشددا على أن بيراميدز مُطالَب الآن بإغلاق ملف الدوري والتركيز في الكونفدرالية وبداية مشوار المجموعات أمام نكانا؛ لأنه لا توجد مباريات سهلة في البطولة القارية، التي يسعى الفريق للفوز بلقبها في النسخة الحالية، بعدما كان قريبا من الفوز باللقب في النسخة السابقة ووصل للنهائي.

وضرب فريق بيراميدز، عصفورين بحجر واحد، بعدما حقق فوزا مهما على مضيفه أسوان بهدفين نظيفين، في المباراة التى جمعتهما على استاد بتروسبورت أمس السبت ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري العام، ليتقدم بيراميدز إلى المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري العام، مستغلاً غياب الأهلي الذي يشارك في دوري أبطال أفريقيا، وسجل هدفي بيراميدز كل من: رمضان صبحي من علامة الجزاء في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، ومحمود حمادة في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز يرفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 25 في المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري العام بفارق نقطة واحدة عن الأهلي، فيما يتوقف رصيد أسوان بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي عند النقطة 17 في المركز الـ12.