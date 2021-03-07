شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي النقاز: استغلال الأخطاء سر الفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق حمدي النقاز، لاعب الترجي التونسي، على فوز فريقه أمام الزمالك في المواجهة الإفريقية التي جمعتهما مساء السبت، في رادس، قائلا: "إن المهم في دور المجموعات هو تجميع النقاط والفوز على ملعبنا، ولم يكن لدى أي مشاكل مع أحد من لاعبي الزمالك وحاليا العب مع فريق كبير في تونس".

وأضاف النقاز، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورتس 2، مع إبراهيم فايق: إن مواجهة فريقه أمام الزمالك كانت ممتازة من الفريقين، مشيرًا إلى أنه ذهب بعد المباراة وتحدثت مع اللاعبين زملائه السابقين.

وتابع ظهير الترجي التونسي: "كنا نعلم نقاط القوة والضعط في فريق الزمالك، والنتيجة كانت لصالحنا بعد أداء قوي من الفريق الأبيض، قدمنا أداء قويا في الشوط الأول، وتمكنّا من التسجيل، وهو ما جعل الأمور سهلة في الشوط الثاني".

واستطرد: "كل لاعيبة الزمالك إخواتي وليست لدي مشكلة معهم او جماهير الزمالك، بعد القلاء ذهبت إلى غرفة ملابسهم وهنأتهم على المجهود والكرة مكسب وخسارة وكنا نعرف نقاط ضعف الزمالك".

وختم لاعب الترجي: "أتمنى للزمالك التوفيق في المباريات القادمة، فوزنا في تونس بسبب استغلال أخطاء الفريق الأبيض، لكن ما زالت حسابات التأهل قائمة للجميع".

وفاز فريق الترجي التونسي على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب رادس ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة يحتل الترجي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، جمعها من 3 مباريات حقق خلالها الفوز فى مباراتين وتعادل فى واحدة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث فى المجموعة برصيد نقطتين من 3 مباريات جمعهما من التعادل مباراتين والخسارة فى مباراة واحدة.