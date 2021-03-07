شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل: موسيماني "يجامل" في التشكيل.. وديانج وفتحي أفضل من السولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عادل، نجم الأهلي السابق، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي "يجامل" في التشكيل لصالح بعض اللاعبين، ويتحمل مسئولية التعادل أمام فيتا كلوب في المباراة التي أقيمت مساء أمس، وانتهت بالتعادل 2 / 2 بدوري أبطال أفريقيا.

وقال أحمد عادل الظهير الأيمن السابق للاهلي في الاستوديو التحليلي بـ"الخليج 365" لمباراة الأهلي وفيتا كلوب: "موسيماني بيجامل بعض اللاعبين في التشكيل، وتشكيلاته غير مفهومة في بعض المباريات.. فمثلا أليو ديانج احتياطي في معظم المباريات لصالح عمرو السولية، وأرى أن ديانج بجوار حمدي فتحي أفضل من السولية، إلى جانب استمرار الدفع بوالتر بواليا على حساب محمد الشريف، وكل هذه التغيرات تتسبب في خسارة الأهلي لبعض المباريات، وهو ما ظهر في آخر مباراتين للأهلي أمام سيمبا والتي خسرها الأحمر ثم التعادل أمام فيتا.

وواصل الأهلى إهدار النقاط فى مجموعته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد التعادل مع فيتا كلوب بهدفين لمثلهما مع فيتا كلوب خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ودفع الأهلي فاتورة الفرص المهدرة وسقط في فخ التعادل.

تقدم مكابي ليليبو لفريق فيتا كلوب فى الدقيقة 41، وتعادل محمد شريف للأهلي بالدقيقة 68 قبل أن يضيف مروان محسن الهدف الثانى فى الدقيقة 71، لكن الضيوف سجلوا هدف التعادل من ضربة جزاء فى الدقيقة 80 عن طريق ريكي تولينجي.

بهذه النتيحة يرتفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط ويبقى فى المركز الثالث خلف فيتا كلوب صاحب النقاط الأربعة لكنه يتفوق بفارق الأهداف، فيما يتربع سيمبا على قمة المجموعة بـ7 نقاط، ويحتل المريخ السوداني ذيل المجموعة بنقطتين.