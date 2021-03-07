شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فيتا كلوب: الأهلى أهدر 6 أهداف أمامنا.. وحارسنا كان رائعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى فلوران ابينجى المدير الفنى لفريق فيتا كلوب الكونغولى سعادته بالتعادل مع الأهلى 2/2 فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، مؤكدا أن فريقه قدم مباراة جيدة ولم نحصل على الثلاث نقاط ولكن نقطة واحدة كافية.

قال خلال المؤتمر الصحفى لمباراة فريقه ضد فيتا كلوب الكونغولى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى إن، حارس مرمى فريقه أبلى بلاء حسنا فى المباراة وهى نتيجة مرضية للغاية.

أكد أن الأهلى كان يمكنه تسجيل 5 أو 6 أهداف، مشيرا إلى أن لقاء كينشاسا سيكون لقاء مختلف وسنلعب بشكل مختلف على أرضنا لأن الأهلى أجبرنا على اللعب بشكل دفاعي.

أوضح أن المباراة ستقام على أرضية نجيلة صناعية وفى جو حار وسنلعب للفوز خلالها، مشيرا إلى أنه لا يعلم من سيتأهل وكل الفرق لها حدودها ولكن سنقاتل من أجل الصعود.

وعن إضاعة الوقت من قبل لاعبين شدد أنه يكره ذلك ولم يكن هناك لاعبون كثيرون أضاعوا الوقت بخلاف حارس المرمى.

استطرد أنه جاهز للتدريب فى مصر هو مدرب محترف ويشكر مصر على اتخاذ خطوة استقدام مدرب من جنوب أفريقيا ولا يمانع فى العمل حال تلقيه عرضا.

وتعادل فريق الأهلى بهدفين لمثلهما مع فيتا كلوب خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت باستاد القاهرة فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ودفع الأهلى فاتورة الفرص المهدرة وسقط فى فخ التعادل.