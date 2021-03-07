شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: قلت لازم أرجع ألعب كرة تانى بعد ما شوفت الفرص المهدرة للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب، مهاجم الأهلى سابقا، أن المارد الأحمر قدّم أداءً جيدًا، رغم التعادل مع فيتا كلوب في المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت باستاد القاهرة، فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ودفع فيها الأحمر فاتورة الفرص المهدرة.

وقال متعب، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب "ontime" المذاع على قناة "ontime sport" ويقدمه الإعلامى سيف زاهر: "عندما رأيت كمية الفرص المهدرة في مباراة الأهلى وفيتا كلوب قلت لازم أرجع ألعب كرة تانى، وليس ذلك تقليلا من المهاجمين، ولكن بسبب الفرص السهلة التي أٌهدرت في اللقاء".

وأضاف: "أداء الأهلى كان جيد جدا واستطاع الوصول لمرمى فيتا كلوب، ولكن مشكلته تتمثل فى إهدار الفرص وبيتسو موسيمانى المدير الفني برىء من أزمة إهدار الفرص، ولكن اللاعبين لا بد أن يبحثوا عن حل للمشكلة".

وتابع: "مباراة فيتا كلوب كانت سهلة جدا ومفتوحة، ولكن الأهلى أهدر فرصا كثيرة والأهلى يحتاج إلى مهاجم خلال الفترة القادمة، وحديثى هذا لا يعنى التقليل من المهاجمين المتواجدين حاليا في القلعة الحمراء".

أكمل: "ضربة الجزاء التي حصل عليها فيتا كلوب كارثية والتحكيم عليه علامات استفهام وإلغاء الفار قرار خطأ وعمرو السولية ما لمسش لاعب فيتا كلوب والتحكيم جزء من تعادل الأهلى مع فيتا كلوب اليوم".

يذكر أن التعادل رفع رصيد الأهلي إلى 4 نقاط، ويبقى فى المركز الثالث خلف فيتا كلوب صاحب النقاط الأربع، لكنه يتفوق بفارق الأهداف، فيما يتربع سيمبا على قمة المجموعة بـ7 نقاط، ويحتل المريخ السوداني ذيل المجموعة بنقطتين.