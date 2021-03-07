برشلونة يتخطى أوساسونا بثنائية وينفرد بوصافة الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق برشلونة فوزا ثمينا على مضيفه أوساسونا بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أل سادار" مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ26 للدوري الإسباني.

وبهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد، الذي لديه مباراتين أقل وسيواجه ريال مدريد صاحب المركز الثالث غدا الأحد.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد أوساسونا عند 28 نقطة في المرتبة الـ13 بجدول ترتيب الليجا.

ويمثل الفوز اليوم، بعد انتصارين متتاليين على أشبيلية في الدوري وكأس الملك الأسبوع الماضي، دفعة معنوية هائلة لبرشلونة قبل المواجهة الصعبة مع مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء المقبل في إياب الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري أبطال أوروبا علما بأن سان جيرمان فاز على برضلونة 4 / 1 في عقر داره ذهابا.

وحسم برشلونة الشوط الأول بهدف نظيف سجله جوردي ألبا في الدقيقة 30، ثم أضاف البديل إليكس موريبا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

وصنع الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة هدفي المباراة، ليساهم بقدر كبير في تحقيق الفوز.

وحافظ برشلونة على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الـ16 على التوالي في الدوري الإسباني، حيث كانت آخر هزيمة مني بها الفريق في المسابقة عندما سقط أمام قادش 1 / 2 في الخامس من ديسمبر الماضي.

تشكيل برشلونة: مارك أندريه تير شتيجن، سيرجينو ديست، صامويل أومتيتي، كليمو لينجليه، أوسكار مينجيزا، خوردي ألبا، سيرجيو بوسكتس، فرانكي دي يونج، بيدري، ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان.