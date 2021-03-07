3 سيناريوهات أمام الأهلي للصعود لربع نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أخفق الأهلي للمباراة الثانية على التوالي في مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا عقب التعادل أمام فيتا كلوب الكونغولي بهدفين لكل فريق في لقاء أقيم ضمن المرحلة الثالثة من عمر البطولة القارية على مستوى الأندية.

الأهلي فقد نقطته الخامسة بعد مرور ثلاث جولات بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام سيمبا التنزاني بهدف دون رد قبل التعادل على أرضه أمام فيتا كلوب بهدفين لكل فريق.

وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي بعد نهاية المرحلة الثالثة والتي شهدت تعادل سلبي بين المريخ السوداني وسيمبا التنزاني.

- سيمبا (7 نقاط)

- فيتا كلوب (4 نقاط)

- الأهلي (4 نقاط)

- المريخ (نقطة)

- مباريات الأهلي المتبقية:

فيتا كلوب × الأهلي.. (الجولة الرابعة)

المريخ × الأهلي.. (الجولة الخامسة)

الأهلي × سيمبا.. (الجولة السادسة)

لكن السؤال الآن.. ماذا يحتاج الأهلي للتأهل لدور ربع النهائي؟

- تأهل وصدارة بشرط:

الأهلي يمتلك حتى الآن مصيره بيده لكن بشرط الفوز في الثلاث المباريات المتبقية وتحديدًا أمام فيتا كلوب والمريخ وأخيرًا سيمبا في لقاء سيقام بالقاهرة.

وقتها الأهلي سيكون في رصيده 13 نقطة كما يحتاج الأحمر للفوز على سيمبا بأكثر من هدف من أجل ضمان الصدارة مع اعتبار فوز بطل تنزانيا في مباراتيه أمام المريخ وفيتا كلوب.

- فوزان خارج الديار:

إذا ما أراد الأهلي التأهل مبكرًا دون التفكير في لقاء الجولة الأخيرة ضد سيمبا سيكون بطل أفريقيا مطالب بتحقيق الفوز في مباراتيه التي ستكون خارج الديار وتحديدًا أمام فيتا كلوب والمريخ السوداني.

حصول الأهلي على ست نقاط يعني أن رصيده أصبح عشر نقاط وهو سيمنح الأهلي بطاقة العبور للدور المقبل دون النظر لمباراة سيمبا التنزاني والتي ستكون في الجولة الأخيرة.

وفي حال تحقيق فيتا كلوب الفوز في مباراتيه أمام سيمبا والمريخ سيكون بطل الكونغو رصيده عشر نقاط إلا أن الأهلي سيتفوق بفارق المواجهات المباشرة نظرًا لفوزه في لقاء الجولة الرابعة.

- التأهل قد يكون من الكونغو فقط:

الأهلي إذا حقق الفوز على فيتا كلوب يعني صعوبة المهمة على بطل الكونغو في الصعود نظرًا لتفوق الفريق الأحمر في المواجهات المباشرة مما يعني إمكانية المنافسة بين سيمبا والذي سيخوض الجولة الرابعة والخامسة على ملعبه.

وفي حال فوز الأهلي في الكونغو سيكون رصيده سبع نقاط مما يعني تأهل الفريق الأحمر بهذه النقاط في حال تعثر فيتا كلوب ضد سيمبا في الجولة الخامسة حيث سيتفوق رصيد بطل الكونغو عند أربع نقاط وفي حال فوزه على المريخ بالجولة السادسة سيكون رصيده سبع نقاط لكن فارق المواجهات المباشرة ستكون لصالح الأهلي.