النقاز: الترجي استغل أخطاء الزمالك.. وتجميع النقاط الأهم في دور المجموعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حمدي النقاز لاعب الترجي التونسي، أن مواجهة فريقه أمام الزمالك كانت ممتازة من الفريقين، مشيرًا إلى أنه ذهب بعد المباراة وتحدثت مع اللاعبين زملائه السابقين.

وسقط فريق الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام فريق الترجي الرياضي التونسي في اللقاء الذي أقيم على ملعب "حمادي العقربي" ضمن حسابات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال النقاز في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" كنا نعلم نقاط القوة والضعط في فريق الزمالك، والنتيجة كانت لصالحنا بعد أداء قوي من الفريق الأبيض".

وأضاف، أن فريق الترجي قدم أداء قوي في الشوط الأول وتمكن من التسجيل وهو ما جعل الأمور سهلة في الشوط الثاني.

وتابع:" درسنا كل شيء عن الزمالك، وفي الشوط الأول تمكنت من صناعة الهدف الأول، والترجي استغل أخطاء الفريق الخصم.

وأتم تصريحاته:" في دور المجموعات الأهم هو تجميع النقاط والفوز على ملعبك، ولم يكن لدي أي مشاكل مع أحد من لاعبي الزمالك وحاليا العب مع فريق كبير في تونس".

ووأصبح ترتيب المجموعة كالتالي بعد نهاية منافسات الجولة الثالثة: الترجي (7 نقاط) - مولودية الجزائر (5 نقاط) - الزمالك (نقطتين) - توينجيت (نقطة).

ومن المقرر أن يستقبل الزمالك منافسه الترجي في 16 من الشهر الجاري ضمن الجولة الرابعة، حيث ليس أمام ابناء ميت عقبة سوى الفوز من أجل إنعاش أمالهم نحو التأهل لدور ربع النهائي.