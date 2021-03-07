موسيماني: ليس أمامنا فرصة إلا بالفوز على فيتا.. ولا أحمل الحكم النتيجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بأن الفريق لا يمتلك فرصة بعد التعادل بهدفين لكل فريق أمام فيتا كلوب سوف بالفوز على الفريق ذاته في الجولة المقبلة، ورفض تحميل الحكم مسئولية نتيجة المباراة.

وقال موسيماني في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ما حدث دراما، أنا لم أرى من قبل مباراة بهذا الشكل."

وتابع: "لا بد أن نتقبل ما حدث في اللقاء بالرغم من أنه شيء صعب أن نتقبله، المباراة كانت أحداثها سريعة وأهدرنا الفرص بكثيرة هذا شيء حزين."

وأضاف: "لا نمتلك فرصة إلى بالفوز على فيتا كلوب وأثق في لاعبي الأهلي وأنهم يمتلكون القدرة على تحقيق هذا الشيء."

أوضح موسيماني أنه لا يلعب بوالتر بواليا طوال الوقت: "أخر مرة لعبنا بمحمد شريف ولم يسجل أهداف ومن السهل أن نتحدث عن بواليا ولكن لا نرغب في خسارته".

ورفض المدير الفني للأهلي الحديث عن التحكيم، قالا: "لم نتعادل بسبب الحكم ولكن بسبب إضاعة الفرص".

واختتم مؤكدًا أنه يدعم اللاعبين لأنهم هم من حققوا الثلاثية والأداء كان جيد: "لكن لم تستغل الفرص ولدينا ثلاث مباريات آخرين ولكن الوضع أصبح صعبا".