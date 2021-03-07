مدرب فيتا كلوب: الأهلي فريق محظوظ.. وأكره إضاعة الوقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد فلوران ايبينجي، المدير الفني لفريق فيتا كلوب الكونغولي، أنه الخروج بالتعادل أمام الأهلي نتيجة مرضية بالنسبة له، مشيرًا إلى أن الحارس قدم لقاء قوي امام الأهلي.

وفرط الأهلي في تقدمه أمام فيتا كلوب الكونغولي وتعادل مع الضيوف بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقا على ستاد القاهرة الدولي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط وهو نفس رصيد فيتا كلوب بينما يحتل الصدارة سيمبا التنزاني برصيد 7 نقاط الذي يتصدر جدول ترتيب المجموعة.

وقال مدرب فيتا كلوب في تصريحات بعد المباراة:" نتيجة مرضية جدا بالنسبة لنا، والأهلي كان ممكن يسجل ٥ او ٦ أهداف".

وأضاف، أن لقاء العودة له حسابات خاصة تماما، وسيلعب بشكل مختلف تماما، مشيرا إلى أنه لا يجب أن ينسى أن الأهلي فريق محظوظ.

وتابع:" الجو حار في الكونغو وسنحاول تقديم كل ما في وسعنا من أجل الفوز في لقاء العودة".

وأشار إلى أنه لا يعرف حتى الآن من سيتأهل من المجموعة، مؤكدًا أنه يكره إضاعة الوقت ولم يري لاعبين من فريقه قاموا باضاعة الوقت.

وأتم تصريحاته:" جاهز لتلقي أي عرض مصري في المستقبل، واشكر مصر انها تعاقدت مع موسيماني، نحن مدربين اكفاء".