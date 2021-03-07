وائل جمعة: الرعونة وراء تعثر الأهلي أمام فيتا كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

انتقد وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، أداء لاعبي الفريق الأحمر بعد إهدارهم العديد من الفرص أمام فيتا كلوب الكونغولي، في المباراة التي انتهت بالتعادل (2-2) ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال جمعة، في تحليله للمباراة عبر "بي إن سبورتس": "تعادل الأهلي مع فيتا كلوب بطعم الخسارة، وأُحمل اللاعبين المسؤولية في هذه المباراة بسبب كمية الفرص التي تم إهدارها برعونة لم أرها من قبل، كان هناك استهتار كبير".

وأضاف: "لا أحد يتعامل مع الفرص بهذا الشكل، كان هناك عقاب إلهي للاعبي الأهلي على الفرص الضائعة، لا يوجد لاعب من رؤوس الحربة استغل الفرصة، المشكلة تكمن في عدم استغلال المهاجمين للفرص التي يحصلون عليها".

وشدد: "اللعب في الأهلي ليس رفاهية بل مسؤولية، الفرص الضائعة ورائها رعونة واستهتار أكثر من عدم حظ، ضياع الفرص يفقد اللاعبين الثقة ويعكس الرعونة التي لدى اللاعبين وتعاملهم غير الجيد مع الفرص التي تم إهدارها".

وأتم جمعة تصريحاته قائلا: "ألوم على مروان محسن في تعامله مع الكرات التي يحصل عليها، هذا ما يبعده عن التشكيل الأساسي، ألوم على مروان بعد تسجيل الهدف ولعبه للكرة بالكعب، أنت لست فائزا 5/صفر حتى تلعب بهذا الشكل".