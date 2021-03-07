مدرب فيتا كلوب يشيد بلاعبيه بعد التعادل مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

أبدي فلوران ايبينجي، المدير الفني للفريق الأول بنادي فيتا كلوب الكونغولي رضاه التام عن أداء لاعبيه بعد التعادل مع الأهلي المصري 2/2 اليوم السيت في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وقال فلوران ايبينجي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن التعادل مع الأهلي في ملعبه شيئًا جيدًا للغاية مؤكدًا أن المباراة المقبلة أمام الأهلي والتي ستقام في الكونغو ستكون مختلفة.

وأضاف:” لكل مباراة ظروفها وسنلعب بشكل مختلف أمام الأهلي المواجهة المقبلة لكن لا تنسى أنه فريق كبير وحامل لقب البطولة”.