أبدي فلوران ايبينجي، المدير الفني للفريق الأول بنادي فيتا كلوب الكونغولي رضاه التام عن أداء لاعبيه بعد التعادل مع الأهلي المصري 2/2 اليوم السيت في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.
وقال فلوران ايبينجي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن التعادل مع الأهلي في ملعبه شيئًا جيدًا للغاية مؤكدًا أن المباراة المقبلة أمام الأهلي والتي ستقام في الكونغو ستكون مختلفة.
وأضاف:” لكل مباراة ظروفها وسنلعب بشكل مختلف أمام الأهلي المواجهة المقبلة لكن لا تنسى أنه فريق كبير وحامل لقب البطولة”.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب فيتا كلوب يشيد بلاعبيه بعد التعادل مع الأهلي بدوري أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.