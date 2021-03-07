السعادة تسيطر على جوريتسكا ومولر بعد هزيمة بايرن ميونخ لدورتموند

أبدى ليون جوريتسكا وتوماس مولر ثنائي فريق بايرن ميونخ سعادتهما بالفوز المثير على بوروسيا دورتموند 4 2/ اليوم السبت في الدوري الألماني.

وقال جوريتسكا “رد فعلنا كان سريعًا، تسجيل هدفًا في الدقائق الأخيرة، أحاول أن أتصور ما كان سيحدث لو كانت الجماهير حاضرة في الملعب”.

من جانبه قال مولر “الروح القتالية موجودة في الحمض النووي لنا، لكن الأمر شاق، لا نخطط لحدوث ذلك أثناء وضع خطة المباراة”.

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 55 نقطة بفارق نقطتين عن لايبزيج الوصيف وتوقف رصيد دورتموند عند 39 نقطة في المركز السادس.

وتقدم المهاجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند بهدفين مبكرين لدورتموند في الدقيقتين الثانية والتاسعة.

ورد ليفاندوفسكي بهدفين لبايرن، الأول جاء في الدقيقة 26 ثم الهدف الثاني جاء من ضربة جزاء في الدقيقة 44.

وقبل دقيقتين من النهاية أحرز ليون جوريتسكا الهدف الثالث لبايرن ثم أكد ليفاندوفسكي تفوق بايرن بتسجيل الهدف الثالث له والرابع للنادي البافاري في الوقت بدل الضائع.