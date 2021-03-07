نتيجة مباراة برشلونة واوساسونا في الدوري الاسباني “دفعة معنوية كبيرة قبل رحلة باريس”

تعرف على نتيجة مباراة برشلونة واوساسونا في الدوري الاسباني، لحساب الجولة 26 التي أقيمت ضمن مباريات اليوم السبت 6 مارس 2021 على ملعب إل سادار في إقليم الباسك.

واصل الاسطورة ليونيل ميسي تألقه وصنع هدفين ليقود برشلونة إلى تمديد انتصاراته المتتالية في الدوري الإسباني بفوز ثمين قوامه هدفين دون رد على مضيفه الباسكي.

وانفرد برشلونة مؤقتا بوصافة الدوري الإسباني اثر فوزه الثمين اليوم في ختام مرحلة مثيرة للجدل في تاريخ النادي حيث يأتي هذا الفوز قبل يوم من انتخاب رئيس جديد للنادي.

والفوز اليوم هو الثالث على التوالي لبرشلونة في المسابقة والعاشر للفريق مقابل تعادل واحد فقط في آخر 11 مباراة خاضها بالمسابقة.

وسيطر برشلونة على أحداث المباراة منذ البداية حتى النهاية، ورغم استمرار هيمنة برشلونة بشكل كبير على مجريات اللعب ، شكلت الهجمات القليلة لأوساسونا بعض الخطورة على مرمى الضيوف.

وكانت أول فرصة خطيرة لأوساسونا في المباراة اثر هجمة سريعة منظمة في الدقيقة 14 وصلت منها الكرة إلى كيكي بارخا الذي هيأ لنفسه الكرة على حدود منطقة الجزاء في حراسة لاعبي برشلونة وسددها بيسراه لكن الألماني مارك أندري تير شتيجن تصدى لها وأبعد الكرة لركنية.

وبدا أن الحظ حالف برشلونة اثر انفراد لميسي في الدقيقة 20 لم يجد معه الحارس سوى التقدم أمام منطقة الجزاء لقطع الكرة من أمام ميسي ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه الحارس للتعامل مع الكرة بيده خارج منطقة الجزاء ، ولكن الحكم ألغى القرار بعد مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد (فار) واكتشاف وقوع ميسي في مصيدة التسلل قبل أن يلمس الحارس الكرة.

على أي حال، انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة واوساسونا في مدينة بامبلونا بتقدم النادي الكتالوني بهدف نظيف سجله الظهير الأيسر الدولي الإسباني “جوردي ألبا” في الدقيقة 30.

جاء هدف جوردي ألبا بعد تلقيه تمريرة طولية من ليونيل ميسي ضرب بها مصيدة التسلل، ليتسلم ألبا في موضع “رأس برأس” مع حارس المرمى قبل أن يسدد في سقف الشباك تصويبة قوية للغاية عحز حارس أوساسونا عن التعامل معها.

في بداية الشوط الثاني قام المدير الفني للبرسا “رونالد كومان” بإجراء أول تغييراته بنزول المهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي بدلاً من مواطنه المدافع صامويل أومتيتي، ليغير هذا التبديل من طريقة لعب برشلونة التي بدأ بها المباراة “3-5-2” إلى طريقة 4-3-3.

وقبل نهاية المباراة بحوالي 8 دقائق، أضاف برشلونة الهدف الثاني بتصويبة مقوسة للاعب اليافع “موريبا” بعدما حصل على تمريرة جميلة من ليونيل ميسي على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 82.

وتسلم موريبا بالقدم اليمنى ثم مهد لنفسه على القدم اليسرى ليسدد تصويبة نموذجية ذهبت على أقصى يمين حارس المرمى الذي حاول عليها دون جدوى.

وحافظ برشلونة على سجله خاليا من الهزائم للمباراة السادسة عشرة على التوالي في الدوري الإسباني ؛ حيث كانت آخر هزيمة مني بها الفريق في المسابقة عندما سقط أمام قادش 1 / 2 في الخامس من ديسمبر 2020.

ورفع برشلونة رصيد نقاطه بهذا الفوز لـ 56 نقطة بفارق نقطتين فقط عن أتلتيكو مدريد الذي لعب مباراتين أقل، وتنتظره مباراة صعبة للغاية يوم غد الأحد لحساب نفس الجولة أمام ريال مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ويمثل الفوز اليوم ، بعد انتصارين متتاليين على أشبيلية في الدوري وكأس الملك الأسبوع الماضي ، دفعة معنوية هائلة لبرشلونة قبل المواجهة الصعبة مع مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأربعاء المقبل في إياب الدور الثاني (دور الستة عشر) لدوري أبطال أوروبا علما بأن سان جيرمان فاز على برضلونة 4 / 1 في عقر داره ذهابا.

أما فريق أوساسونا فقد تجمد رصيده عند النقطة 28 في المركز الـ 13، ليمنح أندية سلتا فيجو وأثلتيك بلباو وليفانتي وغرناطة فرصة إضافية للابتعاد عنه في جدول الترتيب، بالاضافة إلى منح نادي قادش فرصة للاقتراب منه، حيث يحتل قادش المركز ال14 برصيد 28 نقطة بعد أن فاز على إيبار بهذه الجولة.